Les parcs industriels de Dong Nai attirent près de 780 millions de dollars d'IDE. Photo : VNA

Hanoï, 17 août (VNA) - Près de 780 millions de dollars d'IDE et plus de 2.200 milliards de dongs (91,8 millions de dollars) de capitaux nationaux ont jusqu'à présent été versés dans les parcs industriels de la province méridionale de Dong Nai depuis le début de l'année.Les chiffres ont été dévoilés lors d'une récente réunion entre le Comité populaire provincial et les investisseurs dans les parcs industriels locaux.Compte tenu des commentaires des investisseurs sur la lenteur des travaux de défrichement, la faiblesse des liaisons de transport et les coûts élevés de location des terres, entre autres, les autorités du principal pôle industriel du Sud ont chargé les secteurs et les localités concernés de s'attaquer efficacement à ces problèmes dans l’avenir.Selon le plan approuvé, Dong Nai compte 40 parcs industriels avec une superficie d'environ 19.000 ha. Il abrite aujourd'hui 32 parcs industriels déjà en exploitation, avec un taux d'occupation de plus de 85 %. Les parcs industriels restants doivent encore être construits en raison d'obstacles concernant les procédures d'investissement, les plantations de caoutchouc et la transformation des terres forestières, les enchères et les enchères, et la planification des zones. - VNA