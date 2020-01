Hanoi (VNA) - Un ciel de plus de 2.000 parapluies multicolores illumine une rue du village de Van Phuc, dans l’arrondissement de Hà Dông, à Hanoi. Les visiteurs affluent, pour le plus grand plaisir des commerçants.

Pour les touristes, rien de plus magnifique que de marcher sous un ciel de parapluies multicolores. Photo : CVN

Longue de 100 m, la rue Lua (Soie) à Van Phuc est devenue un lieu très apprécié, des jeunes notamment qui y viennent en nombre pour admirer un ciel de parapluies colorés, mettant en valeur les boutiques de soieries. Des photos souvenirs en pagaille ! Le jour de l’ouverture, la rue rassemblait 1.400 parapluies. Ils sont actuellement plus de 2.000.Cinquante millions de dôngs d’investissementLa rue s’est ouverte lors de la Semaine touristique et commerciale du village de la soie de Van Phuc, placée sous le thème "Van Phuc - beauté millénaire de la soie", en novembre 2018. Le but de cette semaine spéciale était de valoriser les traits culturels du village, notamment son artisanat séculaire. Un événement organisé par le Comité populaire de la commune.Selon Pham Khac Hà, président de l’Association des artisans de Van Phuc, ce sont les commerçants du village qui ont pris en charge les frais de création de la rue, à hauteur de 50 millions de dôngs. Lors de la Semaine touristique et commerciale, chaque jour, plus de 2.000 visiteurs vietnamiens et étrangers furent dénombrés dans la rue. Celle-ci sert à embellir le village certes, mais contribue aussi à doper les ventes des commerçants.