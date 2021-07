Hanoi (VNA) – Le ministère de la Défense a donné jeudi 29 juillet à l’École des officiers techniques militaires le coup d’envoi d’une opération de don de sang sur le thème "Tous ensemble pour repousser l’épidémie de Covid-19", déclenchant le mouvement de don de sang dans l’armée à l’heure où la consommation en produits sanguins ne cesse de croître.

Le vice-ministre de la Défense Vo Minh Luong (à droite) vient encourager les cadres et soldats de l’École des officiers techniques militaires. Photo : VNA

Les cadres, soldats et élèves de l’école sont honorés et fiers de faire partie de l’une des deux unités sélectionnées par le ministère de la Défense pour lancer le mouvement de don bénévole de sang dans toute l’armée en 2021, a déclaré le colonnel Nguyên Chiên Ham, commissaire politique dudit établissement.L’École des officiers techniques militaires et l’École de formation des officiers de l’armée n°2 prévoient de faire don de 900 unités de sang aux réserves de sang lors de la première journée de cette opération.Nous avons bien possédé la signification humaine profonde du don de sang pour assurer les besoins d’urgence médicale et de traitement des patients dans la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19, et démontre en même temps la responsabilité et les obligations des forces armées envers la communauté et la société, a indiqué le colonnel Nguyên Chiên Ham.