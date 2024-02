Photo : VNA

Kuala Lumpur, 23 février (VNA) - Les objectifs de commerce et d'investissement que la Malaisie s'est fixés pour cette année sont réalisables malgré la dépréciation actuelle du ringgit par rapport au dollar américain, car de nombreux autres fondamentaux majeurs restent attractifs et attrayants pour les investisseurs mondiaux, a déclaré le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et l’Industrie Zafrul Abdul Aziz.Il a déclaré que les investisseurs prendraient en compte les perspectives à long terme et les fondamentaux avant de prendre leurs décisions.S'adressant aux médias le 22 février après le lancement de la dernière marque de véhicules électriques de BYD Malaisie, BYD SEAL, le ministre a déclaré que la monnaie malaisienne était l'un des principaux facteurs. Les investisseurs veulent voir la stabilité du ringgit.Il a ajouté qu'il pensait que la monnaie se situait dans une fourchette stable.Les investissements sont importants pour la croissance économique, a-t-il déclaré, notant qu'ils représentent actuellement environ 22 % du produit intérieur brut (PIB) national.Zafrul Abdul Aziz a ajouté que le gouvernement envisage une croissance du commerce de 5 % cette année, légèrement supérieure aux 3 % de croissance du commerce mondial projetés par l'Organisation mondiale du commerce.Selon Zafrul Abdul Aziz, les investisseurs prennent généralement entre six mois et un an pour décider de leurs investissements, et jusqu'à deux ans pour installer leur usine dans le pays concerné, ils ne prendront donc pas trop en compte les fluctuations monétaires.- VNA