Le vice-Premier ministre Lê Van Thành préside la conférence, à An Giang, le 27 juillet. Photo: VNA



An Giang (VNA) – Les projets d’autoroute Khanh Hoa-Buôn Ma Thuôt, Biên Hoa-Vung Tàu et Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang devront être mis en chantier en juin 2023, a fait savoir mercredi 27 juillet le vice-Premier ministre Lê Van Thành.

Ces ouvrages jouent un rôle important pour le développement du pays en général et des régions dans le Sud en particuler, a-t-il indiqué lors d’une conférence dans la province de An Giang (Sud) sur la mise en oeuvre des résolutions du gouvernement pour ces projets d’autoroute.

Selon un rapport du ministère des Transports, les travaux nécessiteront un investissement de 84.463 milliards de dôngs pour la première phase (plus de 3,6 milliards de dollars).

Le gouvernement a autorisé ledit ministère et les provinces de Khanh Hoa, Dak Lak, Dông Nai, Ba Ria-Vung Tau, Hâu Giang, Soc Trang, An Giang et Cân Tho où ces autoroutes traversent à appliquer des mécanismes spécifiques dans le processus de mise en œuvre de ces projets.

Les localités s’efforcent de remettre 70% de la superficie de terrain pour la mise en chantier avant le 30 juin 2023. –VNA