Hanoi, 27 novembre (VNA) - Le ministère de l'Éducation et de la Formation a publié 32 manuels destinés aux élèves de première année dans le cadre du nouveau programme d'enseignement général publié en 2018. Ces manuels seront utilisés à partir de l'année scolaire 2020-2021.

Photo d'illustration (VNA)

Les élèves de tout le pays utilisent encore des manuels approuvés dans le programme d'enseignement général de 2005, notamment un ensemble publié par la maison d'édition de l’éducation du Vietnam et un certain nombre d'ouvrages sur les technologies éducatives primaires du professeur Ho Ngoc Dai.



En décembre 2018, le ministère de l'Éducation et de la Formation a annoncé un nouveau programme d'enseignement général comprenant 27 programmes d'études. Des auteurs ont été chargés de rédiger des manuels d’évaluation. Après deux séries d’évaluations, 38 des 49 manuscrits sur neuf sujets répondaient aux critères.



Le 21 novembre, la ministre de l'Éducation et de la Formation, Phung Xuan Nha, a approuvé 32 livres. Les matières couvrent le vietnamien, des mathématiques, l'éthique, la nature et la société, l'éducation physique, la musique, des beaux-arts et des activités expérimentales. La plupart des auteurs des 11 manuscrits "ayant échoué" devraient revoir leur travail en vue d’une réévaluation en décembre.



Selon le ministère, ces nouveaux manuels avaient été soigneusement compilés conformément aux exigences du nouveau programme d'enseignement. Beaucoup de livres appliquent des méthodes d'enseignement modernes.



Parmi les manuels approuvés, la maison d'édition de l’éducation du Vietnam en a remporté 24, constituant quatre ensembles complets. L'Université pédagogique de Hanoi et l'Université d'éducation de Ho Chi Minh-Ville ont également approuvé des ensembles de quatre livres.



Thai Van Tai, directeur du Département de l'enseignement primaire, a déclaré que ces manuels avaient été compilés par différents auteurs et éditeurs, et que l'exclusivité avait été réduite au minimum.



Selon Nguyen Xuan Thanh, vice-directeur du département de l'enseignement secondaire, avec le nouveau programme, les manuels scolaires faisaient simplement partie du matériel pédagogique.



Conformément à la loi sur l'éducation de 2019, qui entrera en vigueur en juillet 2020, le choix des manuels sera décidé par les comités populaires des provinces. Actuellement, le ministère de l'Éducation et de la Formation prépare une circulaire guidant la sélection des manuels scolaires, qui sera ensuite largement étudiée avant d'être publiée. La circulaire sur la sélection des manuels précisera la composition du conseil, dont des responsables pédagogiques, des scientifiques et la majorité des enseignants qui enseignent directement les matières.



Avant mars 2020, les localités devront mettre en place des comités de sélection et annoncer les résultats de la sélection des manuels scolaires à partir de la liste publiée par le ministère.



Le ministère prévoit de mettre en œuvre d'organiser des formations pour les enseignants et de veiller à ce que les manuels soient prêts pour l'année scolaire 2020-2021.- CPV/VNA