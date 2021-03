Kien Giang (VNA) - L’île de Phu Quôc est aujourd’hui une destination touristique incontournable du Vietnam. Son climat, ses plages et ses parcs d’attraction sont ainsi de plus en plus appréciés. Il ne faudrait pas néanmoins oublier non plus sa gastronomie.

Les restaurants Kiên Xây, les plus connus de l’île, se situent au chef-lieu de Duong Dông.



Un plat adapté aux ressources locales



Outre les produits de la mer que l’on trouve en abondance, nous conseillons au visiteur de goûter les nouilles de Kiên Xây, typiques de l’île.



Originaire de la province de Binh Dinh au Centre du Vietnam, ce plat de nouilles a beaucoup voyagé, jusqu’à être adopté par les habitants de Phu Quôc, non sans avoir été transformé.



Ainsi, possédant des ressources maritimes abondantes, les habitants de Phu Quôc ont ajouté du poisson et du calamar en plus des crevettes, afin de donner un plat plus roboratif aux convives.



Des restaurants pensés comme des "self-service"



Les chairs des poissons et des crevettes sont d’abord pilonnées puis mélangées avec des condiments (sel, sucres, poivres, piments). Tout ceci est ensuite mis dans un bol, prêt à recevoir l’eau bouillante et les nouilles. Le bouillon de vermicelle est préparé avec des produits de la mer.

Une vingtaine de bols en céramique sont disposés sur la table avec toutes sortes de garnitures et vermicelles fraîchement bouillis.

Les clients sont invités au stand de préparation de la sauce avec laquelle ils dégusteront leur plat. Cette sauce se compose de sel, de sucre, de glutamate, de poivre ainsi que de kumquat (kumquat) et du piment. Ces ingrédients, après avoir été placés dans un bol, sont fondus vigoureusement pour créer un mélange onctueux de couleur rouge-orange.

Stand de préparation de sauce sous forme de "self-service".

Il est ainsi possible de préparer sa propre sauce à son goût, plus ou moins épicée, avec ou sans glutamate, etc. Le personnel du restaurant sera toujours prêt à donner des conseils aux convives afin de les aider à préparer la sauce qui leur conviendra le mieux.



Cela ne prend que 5 minutes aux clients pour mélanger les ingrédients et préparer cette fameuse sauce.



Des nouilles elles aussi particulières



En plus de la sauce, la spécificité du plat vient aussi des nouilles. Elles sont faites à base de farine de riz moulue, pressées ensuite en blocs, puis mises dans des moules. Les blocs seront blanchis avec de l'eau bouillante. Par conséquent, les nouilles sont fines, molles, à la couleur blanche claire.

Des nouilles sont préparés sur place.

Les deux restaurants Kiên Xây font surtout salle comble de 8h00 à 10h00 du matin, au moment du petit déjeuner.

Après avoir préparé son plat et passé commande, les clients recevront leur plat à la sonnerie d’une carte d’appel.

Une carte d’appel.

Ce plat, d’une somme encore modique compris entre 55.000 dôngs à 80.000 dôngs, reste l’un des mets les plus appréciés des habitants locaux. Il ravira, c’est certain, les nombreux touristes se rendant chacun année sur "l’île d’émeraude". - CVN/VNA