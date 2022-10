Ly Du So, chef du Conseil représentatif de la communauté musulmane de Hô Chi Minh-Ville, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La communauté musulmane à Hô Chi Minh-Ville a solennellement organisé samedi 8 octobre (le 12 mars 1444 du calendrier hégirien) la grande cérémonie Maulid Nabi Muhammad pour célébrer la naissance du prophète Muhammad.



L’événement a vu la présence des représentants du Front de la Patrie du Vietnam, de Hô Chi Minh-Ville, des consulats généraux de Malaisie et d’Indonésie, des organisations religieuses ainsi qu’un grand nombre de personnes dans la communauté musulmane de la ville.



S’adressant lors de la cérémonie, Ly Du So, chef du Conseil représentatif de la communauté musulmane de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le festival Maulid de cette année se déroule à un moment où le pays a surmonté la crise du Covid-19 et s’efforce d’atteindre les principaux objectifs de développement pour l’année 2022.



La communauté musulmane de Hô Chi Minh-Ville a toujours répondu aux mouvements lancés par le Front de la Patrie du Vietnam afin de favoriser le développement national et de consolider la communauté musulmane, a-t-il déclaré.



À cette occasion, le Conseil représentatif de la communauté musulmane de Hô Chi Minh-Ville a appelé les musulmans locaux à continuer à promouvoir la solidarité et la responsabilité civique pour le pays et pour les musulmans, en s’efforçant d’atteindre l’objectif de rendre le peuple riche, le pays puissant, la société équitable, démocratique et civilisée.



Nguyên Van Luong, chef adjoint du Comité municipal des affaires religieuses, a salué les contributions des musulmans locaux au développement de la ville et a exprimé sa conviction que la communauté continuera à pratiquer sa foi conformément à la loi, réfutera les affirmations déformantes des forces hostiles, et contribuer davantage au développement local. –VNA