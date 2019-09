Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, chef du Conseil central de l'émulation et de la récompense (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le Conseil central de l'émulation et de la récompense s’est réuni ce mardi à Hanoï, sous la houlette de son chef, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Au menu des discussions: le plan d’organisation de la conférence-bilan du mouvement «Tout le pays s’unit pour l’instauration de la Nouvelle Ruralité», période 2011-2020 et celui d’organisation du 10è Congrès national de l’émulation patriotique.

Nguyên Xuân Phuc a fait savoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour réaliser d’ici à la fin de l’année les objectifs fixés. Le Vietnam figure dans le top des 20 pays ayant le niveau de croissance le plus élevé. Les actions et les contrôles pour lutter contre la corruption ont été renforcés. Le pays est déterminé à défendre son indépendance et sa souveraineté nationale, a souligné le chef du gouvernement.

«Les bons résultats de notre économie consolident la confiance de la population vis-à-vis du Parti et de l’État. Les mouvements d’émulation patriotique ont grandement contribué à ces succès. Les mouvements d’émulation sur l’application du testament du président Hô Chi Minh et le mouvement « Étudier et suivre l’exemple moral du président Hô Chi Minh » ont été particulièrement suivis. Les directives ont été mises en œuvre efficacement par les ministères, les secteurs et les localités dans l’ensemble du pays via des activités substantielles», a-t-il dit.

Nguyên Xuân Phuc a demandé à la Permanence du Conseil central de l'émulation et des récompenses d’élaborer bientôt la loi d’amendement et de complètement de certains articles de la loi sur l’émulation et la récompense.

La conférence-bilan du programme «Tout le pays s’unit pour l’instauration de la Nouvelle Ruralité», période 2011-2020, se déroulera en octobre prochain, et réunira 700 délégués.

Le 10è Congrès national de l’émulation patriotique se tiendra au 4e trimestre de 2020 à Hanoi, avec la participation d’environ 2 300 délégués. -VNA