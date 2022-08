Hanoi (VNA) - Il convient de miser sur des modèles d’affaires circulaires qui constituent le levier du développement durable et de la croissance verte.

C’est en tout cas ce qui ressort du rapport «Les modèles d’affaires circulaires: les expériences internationales et l’application au Vietnam» publié ce vendredi par l’Institut central de Recherches sur le Management économique (CIEM).

Avec les soutiens techniques et financiers de l’ambassade du Danemark, le CIEM, rattaché au ministère du Plan et de l’Investissement, a réalisé une enquête sur le commerce circulaire au Vietnam. 80% des entreprises sondées ont des connaissances générales sur la croissance verte, 70% d’entre elles sont conscientes de son importance, et 30% des interviewées ne comprennent pas encore de ce modèle.

«Le développement de modèles d’affaires circulaires est un projet important, conforme aux objectifs fixé par le gouvernement. Il convient donc d’accélérer sa mise en œuvre afin de tenir nos engagements internationaux en matière de croissance verte», a déclaré Nguyên Hoa Cuong, directeur adjoint du CIEM. - VOV/VNA