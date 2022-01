Des touristes visitent le Palais Royal de Bangkok, en Thaïlande, le 7 juin 2020. Photo : AFP/VNA

Phnom Penh (VNA) - Les ministres du tourisme des pays membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont convenu mercredi de la réouverture du tourisme de l'ASEAN pour revitaliser le secteur au milieu de la pandémie de COVID-19.

Présidée par le ministre cambodgien du tourisme Thong Khon, la 25e Réunion des ministres du tourisme de l'ASEAN s'est tenue en présence et en format virtuel dans la ville balnéaire cambodgienne de Sihanoukville.

Les ministres ont déclaré, dans un communiqué, que le secteur du tourisme de l'ASEAN était non seulement prêt pour la réouverture, mais qu'il rebondirait également rapidement avec plus de résilience.

"À cet égard, nous avons convenu d'annoncer la réouverture du tourisme de l'ASEAN, à la fois intra-régional et international", indique le communiqué, notant que toutes les coordinations et coopérations possibles seront assurées afin que le processus de réouverture soit progressif et régulier.

Les ministres ont également convenu d'introduire un système standardisé de reconnaissance de la vaccination contre le COVID-19 entre les pays du bloc régional et se sont félicités du déploiement progressif de la vaccination contre le COVID-19 dans chaque État membre de l'ASEAN. C’est un indicateur clé pour la réouverture du tourisme.

Ils ont également souligné la poursuite de la coopération dans le secteur du tourisme entre les États membres pour garantir la compétitivité du tourisme de l'ASEAN. -VNA