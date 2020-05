Le ministre malaisie n de la Défense, Ismail Sabri Yaakob. Photo: Bernama

Kuala Lumpur (VNA) - Le ministre malaisien de la Défense, Ismail Sabri Yaakob, et son homologue chinois Wei Fenghe ont convenu de renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays lors de leur conversation téléphonique le 15 mai.



Dans un communiqué plus tard, le ministère malaisien de la Défense a déclaré que les deux ministres avaient également discuté des défis de sécurité régionale et internationale.



Les deux parties ont partagé leurs expériences sur les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Le ministre Ismail Sabri a également remercié le ministère chinois de la Défense pour le don de fournitures médicales. -VNA