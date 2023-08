Jakarta (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hung Viêt et son homologue indonésien Abdul Kadir Jailani ont discuté lundi 7 août à Jakarta, en Indonésie, des orientations pour renforcer la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères afin de bien mettre en œuvre les accords de haut niveau.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hung Viêt (à gauche) et son homologue indonésien Abdul Kadir Jailani, à Jakarta, le 7 août. Photo : VNA

La réunion a eu lieu dans le cadre de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê en Indonésie et de sa participation à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44) du 4 au 8 août.

Le vice-ministre Abdul Kadir Jailani a fait l’éloge de la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, affirmant qu’elle a contribué à renforcer les liens législatifs ainsi que le partenariat stratégique entre les deux pays.

Pour sa part, le vice-ministre Dô Hung Viêt a hautement apprécié la coopération efficace entre les deux ministères des Affaires étrangères dans la promotion des relations Vietnam-Indonésie ainsi que leur coordination au sein de mécanismes multilatéraux tels que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les Nations unies et le Mouvement des non-alignés.

Saluant la présidence indonésienne de l’ASEAN en 2023, il a affirmé le soutien du Vietnam au pays pour qu’il remplisse avec succès ce rôle important.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux, et de se coordonner rapidement avec les ministères et organismes concernés pour examiner la mise en œuvre du programme d’action matérialisant le partenariat stratégique pour la période 2019-2023, et en esquisser prochainement un autre pour la période 2024-2028, visant à élever les liens à une nouvelle hauteur.



Ils ont également convenu de renforcer la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’économie verte, l’énergie verte et la transformation numérique, tout en promouvant un nouvel écosystème et une nouvelle chaîne de valeur dans le secteur des véhicules électriques entre les deux pays, en vue de s’étendre à d’autres pays de la région.

Le Vietnam et l’Indonésie intensifieront leur coordination et leur soutien mutuel sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, y compris la question de la Mer Orientale. – VNA