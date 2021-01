Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyên Phu Trong préside le 8 décembre 2020 une réunion pour recevoir des idées pour achever les projets de documents du Parti. Photo: Tri Dung / VNA

Moscou (VNA) – Depuis fin décembre 2020, les médias russes ont publié de nombreux articles et programmes télévisés sur les préparatifs du Vietnam pour le 13e Congrès national du Parti, les objectifs et orientations pour 2030 et la vision pour 2045, en mettant en évidence les réalisations du Vietnam dans les domaines de la politique, de l'économie, de la société, de la diplomatie... sous la direction du Parti.

Dans un article intitulé "Le Vietnam se prépare au prochain congrès du Parti communiste du Vietnam", publié dans le journal "La vérité", l'auteur Piotr Tsvetov, vice-président de l'Association d'amitié Russie-Vietnam, a estimé que les principaux objectifs et la mission stratégique des communistes vietnamiens étaient de faire du Vietnam un pays développé à orientation socialiste d'ici le milieu du 21e siècle.

Le Dr Piotr Tsvetov a hautement apprécié la détermination du Parti communiste du Vietnam de sanctionner strictement les violations.

Dans un article publié sur infox.ru, l'un des principaux journaux électroniques russes, le président du Conseil d’experts de la Fondation eurasienne de soutien à la recherche scientifique, Grigory Trofimchuk a déclaré que grâce à la ligne stratégique établie par le Parti, le Vietnam a atteint de nombreuses réalisations impressionnantes dans divers domaines de la vie sociopolitique.

Selon cet expert russe, le Vietnam et son peuple sont sur la bonne voie et deviennent un exemple pour de nombreux pays. Le Parti communiste du Vietnam dirige le peuple vietnamien sous tous ses aspects.

Auparavant, dans un programme de commentaires de la chaîne de télévision "Rang Dong" (Aurore) sur le thème "Qui est le partenaire des communistes vietnamiens", Grigory Trofimchuk a déclaré qu'avec la politique étrangère ouverte, de multilatéralisation et de diversification, sur la base des relations d’amitié traditionnelles avec l'ex-Union soviétique, les communistes vietnamiens entretenaient les relations de coopération étroite non seulement avec le Parti communiste de la Fédération de Russie, mais aussi avec tous les partis politiques de la Douma d'État (Chambre des représentants de Russie), dont le Parti de Russie unie, au pouvoir.

L’expert Grigory Trofimchuk a aussi estimé que le Vietnam était toujours fidèle à sa voie révolutionnaire choisie, même dans les moments les plus difficiles.

Selon lui, le Vietnam est maintenant devenu un pays avancé, a exporté des téléphones portables vers le marché russe et, peut également y exporter des voitures dans l’avenir. Le Vietnam devient la destination de touristes internationaux, le lieu d’accueillir de nombreux événements internationaux importants, les réunions de hauts dirigeants du monde.

Enfin, Grigory Trofimchuk a affirmé que le Vietnam jouait un rôle important dans le développement de l'ASEAN. Pour la Russie, le Vietnam a fait ses preuves d’un partenaire fidèle et fiable, soutenant toujours la promotion d'une amitié durable avec l'ex-Union soviétique d’hier comme la Russie d'aujourd'hui. -VNA