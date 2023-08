Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê se prononce au forum était intitulé «Le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie: une connexion étroite et des efforts communs pour une Asie-Pacifique - océan Indien dynamiques et inclusifs où règnent la paix, la coopération et le développement», tenu à Jakarta. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le discours du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Huê prononcé à un forum tenu à Jakarta a été largement couvert par les médias indonésie ns.

Ce forum était intitulé «Le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie: une connexion étroite et des efforts communs pour une Asie-Pacifique - océan Indien dynamiques et inclusifs où règnent la paix, la coopération et le développement».

Selon l’Agence de presse Antara, le président de l'AN Vuong Dinh Huê a hautement apprécié le fait que l'Indonésie soit le premier pays de l'ASEAN dans la recherche de solutions pacifiques, pour la paix et la coopération.

Le président de l'AN du Vietnam a estimé que l'Indonésie était un bon ami ainsi qu'un bon voisin, accompagnant toujours le Vietnam, avec lequel il a d'ailleurs été le premier pays d'Asie du Sud-Est à établir des relations diplomatiques en 1955. Le Président Hô Chi Minh et le président Sukarno partageaient la vision d'un monde de paix et de développement.

Selon le journal Republik Merdeka, Vuong Dinh Hue a souligné l'importance d'établir la sécurité et la prospérité commune pour tous les pays du monde, conformément à l'idéologie indonésienne de continuer à rechercher des solutions de paix.

Afin d'atteindre cet objectif et de renforcer les relations d'amitié entre les deux pays, le dirigeant vietnamien a encouragé la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que la politique, la sécurité, la connectivité économique, le commerce, la culture….

Il a insisté sur l’importance de la coopération multisectorielle pour une Asie-Pacifique-océan Indien. Les deux pays doivent s'unir pour atteindre ces objectifs communs.

Les journaux Pikiran Rakyat et Indoraya ont cité le chef de l’organe législatif du Vietnam appréciant hautement le rôle de l'Indonésie, - en tant que pays de premier rang de l'ASEAN capable de trouver des solutions pacifiques et de resserrer la coopération entre les pays de l'ASEAN, et appelant les pays de l'ASEAN à trouver rapidement des solutions pacifiques aux problèmes actuels. -VNA

