Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue a un discours lors d'une session plénière spéciale de la 10e Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba. Photo : VNA

La Havane, 20 avril (VNA) - Les médias cubains ont publié des articles soulignant la visite officielle en cours à Cuba du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue et ses activités à La Havane.Le quotidien Granma, le journal du Parti communiste de Cuba, a souligné le discours du plus haut législateur vietnamien lors d'une session plénière spéciale de la 10e Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba et d'une cérémonie célébrant le 62e anniversaire de la Victoire de Giron à La Havane le 19 avril après-midi (heure locale).Selon le journal, le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, a exprimé son honneur lorsque le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a assisté et prononcé le discours lors de cette session.La visite de Vuong Dinh Hue montre que Cuba n'est pas seul et n'a jamais été seul, a-t-il déclaré, notant que Cuba a reçu la solidarité et le soutien du monde entier, dont le Vietnam.Le même jour, Cubadebate - un journal en ligne avec le plus grand trafic à Cuba, a cité le président de l'AN Vuong Dinh Hue comme soulignant la solidarité fraternelle entre les deux pays, affirmant que les deux nations attachent une grande importance à leur amitié spéciale, loyale et pure qui est rare dans relations internationales.Par ailleurs, le journal Juventud Rebelde a souligné les relations fraternelles éprouvées entre les deux pays sur la base du respect et de l'assistance mutuels, affirmant que le Vietnam et Cuba ont travaillé en étroite collaboration pour promouvoir des plans de coopération socio-économique.Le discours de près de 30 minutes du président Vuong Dinh Hue lors de la réunion spéciale a été applaudi par les participants.S'adressant au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information à Cuba après la session, les délégués ont déclaré que le discours du plus haut législateur vietnamien était excellent et émouvant, un témoignage de la solidarité fraternelle et de l'amitié entre les deux nations.Angel Arzuaga Reyes, chef adjoint du Département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste de Cuba, a déclaré que la visite du président Vuong Dinh Hue s'était déroulée dans un contexte particulier où Cuba se voyait imposer un embargo, ajoutant qu'avec cette visite, le Vietnam "avait de nouveau tendu la main à Cuba ".Il a exprimé sa gratitude pour le soutien du peuple vietnamien à Cuba, affirmant que la relation Vietnam - Cuba a été et sera un modèle pour le monde.Pour sa part, Bolivia Tamara, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba et députée de l'AN, a déclaré que la visite du président Vuong Dinh Hue et les nombreux accords signés à cette occasion sont une grande source d'encouragement et d'espoir pour le peuple cubain dans le contexte difficile actuel. .Un autre député de l'AN, Raul Torres, a exprimé sa joie en accueillant le plus haut législateur vietnamien, affirmant que la visite du président Vuong Dinh Hue contribue à approfondir la fraternité Vietnam-Cuba.- VNA