Des supporteurs vietnamiens descendent dans la rue après la victoire face à la Malaisie . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Jeudi soir à Hanoï, le Vietnam a remporté une belle victoire face à la Malaisie avec le score de 1 à 0, et il est parfaitement digne de sa première victoire lors des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022, selon les médias asiatiques.



Le journal Fox Sports Asia a vanté la performance de Quang Hai, en particulier son but marqué à la 40e minute de la première mi-temps. "C'est un but plein de classe. Quang Hai a marqué un but avec un coup-de-pied acrobatique", a écrit Fox Sports Asia.



Ce journal a également loué les préparations de l’entraîneur Park Hang-seo et de ses élèves. Il a indiqué que le but de Quang Hai était le résultat d’une bonne coordination entre les joueurs, mais pas la seule lors de la première mi-temps. Si elle avait eu plus de chance, l’équipe du maillot rouge aurait pu avoir un autre but.



De son côté, le journal Goal a estimé que le jeu développé par l'équipe vietnamienne était légèrement meilleur que celui de la Malaisie.



Le site officiel de la Confédération asiatique de football (AFC) a également affirmé que l'équipe vietnamienne avait joué un excellent match et avait limité les forces de la Malaisie.



Selon ce site, le but de Quang Hai était un coup décisif pour aider le Vietnam à prendre l'avantage sur la Malaisie. Lors de la seconde mi-temps, face à la pression de leur adversaire, les élèves de l’entraîneur Park Hang-seo ont bien joué pour maintenir leur avance.



Avec ce résultat, les joueurs vietnamiens de l'entraîneur sud-coréen Park Hang-seo ont empoché 4 points après deux matchs.

Après le match avec la Malaisie, la Fédération de football du Vietnam a décidé de remettre un milliard de dôngs (43.000 dollars) à l’équipe vietnamienne.

Le Vietnam fait partie du groupe G qui comprend également l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et les Émirats arabes unis (EAU). Il rencontrera le 15 octobre l’Indonésie.

Le deuxième tour de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pour l’Asie comprend 40 équipes réparties en huit groupes de cinq équipes. – VNA