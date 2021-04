Le contre-amiral, Trân Thanh Nghiêm, commandant de la Marine populaire du Vietnam. Photo: qdnd.vn



Hanoi (VNA) - Le contre-amiral, Trân Thanh Nghiêm, commandant de la Marine populaire du Vietnam, s’est entretenu par téléphone le 8 avril avec le commandant de la Marine royale cambodgienne, le général Tea Vinh, au sujet de la coopération entre les deux Marines.

Le contre-amiral, Trân Thanh Nghiêm, a souligné le développement des liens de défense entre le Vietnam et le Cambodge au fil du temps et a noté que la coopération entre les deux Marines était un point culminant et un pilier des relations.

Il a déclaré que les deux Marines avaient mené 62 patrouilles conjointes et 14 réunions annuelles sur des patrouilles conjointes, tout en affichant une coopération efficace dans la formation, la réparation des navires, des armes et des équipements de défense et l'amélioration des casernes militaires.

Se félicitant des résultats de coopération de défense bilatéraux, en particulier celle entre les forces marines, le général Tea Vinh a déclaré que les coordinations entre les parties étaient resserrées via les échanges de délégations, le soutien à la formation, les échanges d'expériences et les patrouilles en mer.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre le contenu d'un protocole de coopération signé par les deux ministères de la Défense; à maintenir leur mécanisme de patrouille et leur canal de communication conjoints; et à stimuler leur coopération efficace. -VNA