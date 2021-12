Les lycéens de terminale de Hanoï retournent à l'école le 6 décembre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Aujourd’hui, le 6 décembre, les lycéens de terminale de Hanoï ont commencé à retourner à l'école après une longue période d'apprentissage en ligne en raison de la crise sanitaire.

Selon le plan du Service municipal de l’Education et de la Formation, les lycées, les établissements d’éducation professionnelle et des centres de formation non professionnelle dans les localités classées aux niveaux de risque 1 et 2 organisent la moitié des cours en présentiel et la moitié en ligne pour les élèves de terminale.

Lors de la première journée de leur retour à l’école, les élèves de nombreuses écoles ont bien respecté les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie, dont la vérification de la température corporelle, la désinfection des mains, le port du masque, selon des correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Les élèves respectent le message 5K. Photo: VNA



Visitant le lycée Viet Duc dans l’arrondissement de Hoan Kiem, le 6 décembre, le directeur du Service municipal de l’Education et de la Formation, Tran The Cuong, a encouragé les élèves à faire plus d’efforts dans leurs études, à suivre strictement le message « 5K » (Khâu trang-Masque, Khu khuân-Désinfection, Khoang cach-Distance, Không tu tâp-Pas de rassemblement et Khai bao y tê-Déclaration de l’état de santé) - ainsi que d’autres mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Dans une semaine, le Service municipal de l’Education et de la Formation évaluera la situation et conseillera au Comité populaire municipal sur un éventuel retour à l’école des collégiens. -VNA