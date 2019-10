Binh Dinh (VNA) - Des représentants de la province centrale de Binh Dinh et de la ville japonaise d’Izumisano ont signé lundi 21 octobre dans la ville de Quy Nhon un accord sur l’établissement de leurs relations d’amitié et de coopération.

En vertu de l'accord, les deux parties s'efforceront de promouvoir les échanges et la coopération dans les domaines de l’administration, de la culture, du tourisme, de l'éducation et de l'économie, sur le principe de l'égalité et conformément à la loi vietnamienne et japonaise et aux pratiques internationales.



Le président du Comité populaire provincial de Binh Dinh, Ho Quoc Dung, a déclaré que cet accord poserait une base important pour approfondir les relations bilatérales, au profit des populations des deux localités et des deux pays.



Binh Dinh a noué des liens de coopération avec de nombreuses villes japonaises ces dernières années. La province compte actuellement 18 projets d’investissement japonais représentant un investissement total de 100 millions de dollars. En outre, la faculté de langue japonaise a été créée dans de nombreuses écoles secondaires et universités basées à Binh Dinh, contribuant à promouvoir la coopération culturelle entre Binh Dinh et les localités japonaises.



Le maire de la ville d’Izumisano, Chiyomatsu Hiroyasu, a souligné l’importance de la coopération entre les deux localités, ajoutant que sa ville avait établi la coopération avec huit villes du monde entier depuis le lancement de la Déclaration sur la «ville internationale» en 2017.



Appréciant l'amitié entre Izumisano et Binh Dinh, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Umeda Kunio, a affirmé que ces relations créeraient une avancée en matière de coopération et d'investissement entre les deux localités dans différents domaines.



L'accord de coopération encouragera davantage d'investisseurs japonais à venir à Binh Dinh dans les temps à venir.



Le même jour, un centre d’élevage de la carpe koï Japan - Binh Dinh a été inauguré dans la commune de My Chau, district de Phu My. Le centre devrait fournir au marché vietnamien de 1.000 à 3.000 des carpes koï chaque année. -VNA