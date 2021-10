Dans une usine de confection. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a présidé le 20 octobre une réunion en ligne à l'échelle nationale sur la circulation des marchandises et des passagers et la restauration de la production dans les zones de production industrielle pour assurer une adaptation sûre et un contrôle flexible et efficace du COVID-19.

Selon le vice-Premier ministre Le Van Thanh, les localités où le taux de vaccination est élevé peuvent envisager d'arrêter le modèle de production "3 sur site".

Concernant le plan de transport aérien de passagers dans un avenir proche (le ministère des Transports a proposé d'exploiter au maximum 6 vols par jour dans chaque sens du 21 octobre au 14 novembre et de 7 vols du 15 au 30 novembre sur les trois lignes Hanoï - Da Nang, Hanoï - Ho Chi Minh Ville et Ho Chi Minh - Da Nang, et de 4 vols par jour sur les autres lignes.

Le vice-Premier ministre a également souligné l'importance du traitement des difficultés des entreprises. Selon lui, il faut continuer de maintenir et ouvrir davantage des lignes aériennes, de modifier certaines conditions convenables à la situation actuelle, de maintenir les opérations des lignes ferroviaires et routières. En outre, les localités devaient renforcer la mise en oeuvre des mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie, a-t-il ajouté. -VNA