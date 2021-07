Hanoï, 16 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19, a demandé le 16 juillet aux localités du Sud d'améliorer encore les mesures de prévention et de contrôle, de maintenir des zones sûres et de préparer pour une situation pire.

Lors de la éléconférence avec les autorités des localités du Sud. Photo : VNA



S'exprimant lors d'une téléconférence avec les autorités des localités, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné qu'en plus des mesures telles que la recherche de contacts possibles, la réalisation de tests de dépistage et l'éradication des épidémies actuelles, les localités devraient avoir de meilleurs plans pour maintenir des zones sûres.



Il a également demandé à toutes les villes et provinces d'exhorter les habitants à ne pas sortir si cela n'était pas nécessaire.



Le responsable du gouvernement a noté que la pandémie continue de se développer de manière compliquée et peut se propager à d'autres localités.



Lors de la réunion, les autorités locales ont informé le vice-Premier ministre de leurs difficultés en matière de prévention et de contrôle de la pandémie, et ont demandé le soutien du gouvernement en produits biologiques, équipements médicaux et matériels anti-pandémie, et pour lever les obstacles et assurer la circulation des marchandises. entre les localités.

Le vice-Premier ministre Dam a déclaré que le gouvernement avait décidé de charger le ministère de la Santé de se concentrer sur l'achat de produits biologiques, d'équipements et de fournitures médicales pour aider les localités à rester plus proactives dans la prévention et le contrôle des pandémies.- VNA