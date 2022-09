Hanoi (VNA) - Les localités du pays accélèrent la transformation numérique pour créer des percées dans le secteur du tourisme.



Les entreprises de la province de Ninh Binh (Nord) fournissent des informations touristiques via des sites Web et le portail du Département provincial du tourisme, le Centre provincial d’information pour la promotion du tourisme et des plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Tiktok, Youtube et Zalo.

Les localités à la recherche de nouvelles voies pour le tourisme post-Covid-19 grâce à la transformation numérique. Photo: VietnamPlus

Le directeur du Département provincial du tourisme, Bui Van Manh, a déclaré que les défis de la transformation numérique du tourisme restent à relever et que des mesures pour les surmonter sont nécessaires.



Afin de faire du tourisme un pilier de l’économie et de Ninh Binh un pôle touristique majeur du pays, la province numérisera le système d’indicateurs statistiques du secteur sur la base de données volumineuses tout en reliant le système de déclaration local aux rapports interprovinciaux et les nationaux.



Bui Van Manh a suggéré plusieurs solutions, notamment la sensibilisation des autorités locales et des propriétaires d’entreprise à la transformation numérique, la liaison de la base de données avec les localités, l’amélioration de la qualité des infrastructures et de la qualité des services, la publication de directives spécifiques aux localités et la formation de la main-d’œuvre comme une percée pour résoudre les problèmes.



Selon lui, il est nécessaire de relier les organes de gestion du tourisme de l’État du niveau local au niveau central et les entreprises de voyage pour développer de manière concertée l’écosystème du tourisme intelligent.



