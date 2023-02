Hanoi (VNA) – Alors que le Vietnam et l’Australie célèbrent les 50 ans de relations bilatérales, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) s’entretient avec l’ambassadeur d’Australie Andrew Goledzinowski sur les plans pour célébrer cette étape et ce que l’avenir réserve au partenariat entre les deux pays.

L’ambassadeur d’Australie Andrew Goledzinowski. Photo : VNA

- VNA : Comment évaluez-vous les relations entre les deux pays ces dernières années ?

Ambassadeur Andrew Goledzinowski : C’est un moment très excitant d’être ambassadeur d’Australie au Vietnam à l’occasion de l’anniversaire de notre 50e anniversaire de relations diplomatiques. Je pense que je peux dire avec beaucoup de confiance qu’à aucun moment de l’histoire notre relation n’a été plus forte ou meilleure qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Il repose sur un très fort sentiment de confiance mutuelle et sur une coopération pratique dans tant de domaines depuis tant d’années. Et pour cela, je dois vraiment remercier les ambassadeurs australiens successifs et les dirigeants vietnamiens d’avoir permis le développement de ces coopérations fortes. Et je pense à la coopération en matière de défense, à l’éducation, au commerce et aux importants liens entre les peuples dont nous jouissons.

- VNA : Comment évaluez-vous les résultats de la diplomatie populaire des deux pays au cours des 50 dernières années ?

Ambassadeur Andrew Goledzinowski : Lorsque j’étais à Melbourne en décembre avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê, j’ai réalisé qu’à Melbourne, le vietnamien est la deuxième langue après l’anglais.

Il y a un grand nombre d’Australiens vietnamiens et de plus en plus ces jeunes reviennent au Vietnam pour créer des entreprises, pour établir des relations de travail. Ces liens interpersonnels sont donc importants. En plus de cela, nous estimons que nous avons ici entre 80.000 et 100.000 anciens étudiants vietnamiens qui ont étudié en Australie et sont retournés au Vietnam. Ils bâtissent maintenant leur carrière dans les affaires, au gouvernement et ailleurs. C’est aussi un élément important des liens interpersonnels. Maintenant que les deux pays sont ouverts, nous avons tous les deux bien réussi à gérer le Covid-19, le tourisme augmentera également.

Tout cela indique qu’il y aura un avenir très prometteur pour les deux pays en termes de relations entre les peuples.

- VNA : Lors de la visite en Australie du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, les dirigeants des deux parties ont convenu de soutenir les deux pays dans l’élévation de leurs relations vers un partenariat stratégique intégral au moment opportun. Quelle est la probabilité que cela se produise cette année, surtout compte tenu du cinquantenaire des relations diplomatiques bilatérales ?



Ambassadeur Andrew Goledzinowski : Je suis très optimiste. Le fait qu’un dirigeant aussi haut placé que Vuong Dinh Huê ait annoncé son intention lorsqu’il était en Australie en décembre, je pense que c’est un signe très positif. Comme vous le savez probablement, jusqu’à récemment, il n’y avait que trois pays qui avaient ce niveau de relation avec le Vietnam.

C’étaient la Chine, la Russie et l’Inde. Et puis en décembre, la République de Corée a été incluse dans cette liste.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (à droite) présente un souvenir à l’ambassadeur australien Andrew Goledzinowski. Photo : VNA

Si nous pouvons être le prochain pays, nous en serons très heureux. Et je pense que cette année, nous avons tellement de visites de haut niveau dans les deux sens. Il devrait y avoir amplement l’occasion pour cette annonce.

Et une fois que nous aurons ce niveau de relations plus élevé, cela ouvrira la voie à une coopération accrue dans de nouveaux domaines. Et les nouveaux domaines auxquels nous réfléchissons sont le changement climatique, la transition énergétique et certains des domaines de coopération les plus high-tech qui, je le sais, intéressent beaucoup le Vietnam et l’Australie.

- VNA : Quels sont les plans du gouvernement australien pour coopérer avec le Vietnam afin de promouvoir davantage l’égalité des sexes ?

Ambassadeur Andrew Goledzinowski : C’est une partie importante de ce que nous faisons. Dans notre système, nos programmes de coopération au développement doivent avoir au moins 80% de tous les programmes ayant un impact sur les femmes. Et dans ce pays, je pense que c’est encore plus élevé.

Cette année, notre investissement total dans la coopération au développement avec le Vietnam atteindra 3 milliards de dollars australiens et il ne cesse de croître. Et l’accent est mis en grande partie sur l’autonomisation des femmes.

Ce que nous savons en Australie, et c’est ce que la recherche internationale souligne également, c’est que si vous ne donnez pas aux femmes la possibilité de se développer pleinement dans le commerce et au gouvernement, un pays ne peut pas réaliser pleinement son potentiel.

Nous avons récemment créé au sein de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, un centre appelé Centre Vietnam-Australie. Et cela est né de notre travail avec l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh autour du leadership des femmes.

La partie vietnamienne apprécie vraiment ce domaine du travail que nous faisons, et je pense que cela va continuer à se développer.

- VNA : Quelles sont les opportunités potentielles de coopération et d’échanges culturels entre nos deux pays ? Et comment le Vietnam pourrait-il promouvoir davantage d’échanges culturels avec l’Australie ?

Ambassadeur Andrew Goledzinowski : La culture et les arts nous parlent d’une manière différente de celle des politiciens.

Je reviens tout juste de Hô Chi Minh-Ville où ce matin le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a donné un concert fantastique pour l’Australie pour célébrer le 50e anniversaire.

Hier soir, le consulat général à de Hô Chi Minh-Ville a également organisé un concert, qui comprenait des performances d’éminents artistes vietnamiens et australiens.

J’ai été particulièrement heureux que nous ayons eu deux artistes indigènes australiens très célèbres car en Australie, nous sommes très fiers du fait que nous avons la plus ancienne culture vivante au monde, à 65.000 ans.

C’est un élément important de ce que nous pouvons partager avec le Vietnam.

- VNA : L’Australie a-t-elle des plans pour promouvoir les partenariats en matière d’innovation et d’éducation ?

Ambassadeur Andrew Goledzinowski : L’innovation est une partie très importante de ce que nous faisons.

Nous avons un programme appelé Aus4Innovation et nous sommes sur le point de le prolonger de quatre ou cinq ans et d’augmenter l’investissement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue australien Anthony Albaneset en marge des 40e et 41e Sommets de l’ASEAN à Phom Penh, au Cambodge. Photo : VNA

Le Vietnam a très bien prospéré avec un modèle économique qui reposait sur une fabrication à forte intensité de main-d’œuvre, et cela a bien fonctionné. Mais pour que le Vietnam progresse vers le prochain niveau de développement, il doit remonter la courbe de valeur et passer à la haute technologie, à l’industrie 4.0, à l’IA et à l’informatique quantique.

Et l’application de toutes ces choses dans l’agriculture, dans les affaires, dans la finance, c’est là que l’Australie commencera à jouer un rôle encore plus important au Vietnam que par le passé.

Vous savez, l’Australie a commencé tout le processus de technologies de l’information ici au Vietnam. Les premières communications par satellite, les premiers câbles sous-marins, les premiers guichets automatiques ont tous été apportés par l’Australie.

Ensuite, je pense que nous sommes devenus moins impliqués. Eh bien, nous revenons maintenant, et je pense que nous allons voir beaucoup plus de coopération dans l’espace d’innovation entre nos pays.

- VNA : L’Australie, en tant que leader des technologies propres et partenaire de confiance, a-t-elle des plans pour aider le Vietnam à atteindre son développement économique, mais également à atteindre l’objectif net zéro d’ici 2050 ?

Ambassadeur Andrew Goledzinowski : Le Vietnam et l’Australie ont des économies différentes, mais nous sommes confrontés au même défi avec les combustibles fossiles. Nous sommes tous les deux très dépendants. Nous pouvons travailler avec le Vietnam pour les bénéfices mutuels.

L’Australie investit déjà dans des parcs éoliens onshore et offshore, et notre régulateur de l’énergie est prêt à entamer des discussions avec le régulateur de l’énergie vietnamien sur la façon dont nous pouvons comparer nos systèmes pour nous assurer que nous maximisons les avantages des énergies renouvelables.

- VNA : Quel est votre message à l’occasion de cet anniversaire important, et quelles autres activités prévoyez-vous cette année pour célébrer cet événement ?

Ambassadeur Andrew Goledzinowski : Le message de ce soir concerne vraiment l’amitié. Et il s’agit de remercier les personnes qui ont travaillé si dur au cours des 50 années pour créer cette relation. Et il s’agit d’attendre avec impatience les choses que nous pouvons réaliser ensemble à l’avenir. Cette année, il y aura beaucoup plus de choses à venir.

Il y aura un certain nombre d’activités importantes, certaines mettant en valeur nos cultures indigènes, d’autres mettant en valeur notre gastronomie et nos vins, et nous aurons également un certain nombre de visiteurs de très haut niveau.

Le Vietnam est, je pense, le pays préféré de l’Australie en ce moment. Tout le monde veut venir ici et nous allons en profiter. – VNA