Les lettrés de Hà Dông ou les défenseurs des décrets royaux portant nomination. Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Les lettrés de Hà Dông est un collectif de 8 poètes, peintres, artistes et entrepreneurs qui a obtenu l’un des prix Bùi Xuân Phai 2020 « Pour l’amour de Hanoï ». Ensemble, ils ont collecté et offert à plusieurs collectivités locales 200 décrets royaux portant nomination d’officiels, datant essentiellement des dynasties des Lê et des Nguyên. 80 de ces décrets ont été confiés à des temples et maisons communales de Hanoï.



Tout a commencé lorsque l’écrivain Trinh Huu Sy, membre du groupe, a présenté à ses amis sa collection de décrets royaux portant nomination d’officiels. Pour les Lettrés de Hà Dông, ces documents anciens sont un héritage culturel inestimable. En effet, là où les communautés en conservent encore, ils sont jalousement préservés dans les lieux de culte, affirme Nguyên Quang Thiêu, poète et… lettré de Hà Dông.

«C’est par amour pour tous ces villages que nous avons décidé de leur remettre les décrets royaux les concernant. Et je dois dire que la réception de ces décrets a bouleversé la vie des villageois qui tout d’un coup ont ressenti quelque chose d’extrêmement beau et sacré les reliant à leurs origines», indique-t-il. «Certains des décrets avaient été publiés il y a une centaine d’années, quand la localité dans laquelle l’officiel de la cour était affecté portait un autre nom que celle d’aujourd’hui. Nous avons dû passer beaucoup de temps pour identifier les lieux, beaucoup ayant été rattachés à d’autres provinces.»

La collection de Trinh Huu Sy s’épuisant, les Lettrés de Hà Dông ont fait appel à leurs amis et aux réseaux sociaux. «Que ceux qui gardent des décrets royaux portant nomination d’officiels aient la bonté de nous les confier pour les rendre aux communautés propriétaires. S’ils les ont achetés, qu’ils nous le disent aussi pour que nous puissions les leur racheter», ont fait publier les Lettrés de Hà Dông sur différentes plateformes.

Mais il ne suffit pas de rendre aux communautés propriétaires les décrets tels quels, il est également indispensable de les traduire en vietnamien, du chinois qui était la langue officielle des documents des dynasties vietnamiennes, nous fait remarquer Nguyên Quang Thiêu.

«Nous nous sommes rapprochés de l’Institut des caractères chinois et sino-vietnamiens, qui nous a confirmé la grande valeur culturelle des décrets royaux de nomination. Il s’agit en effet d’une partie du dossier original de la culture vietnamienne qu’il revient à nous tous de reconstituer», souligne-t-il. «Nous avons demandé à l’institut de vérifier, de traduire ces décrets et d’en enrichir ses archives. La préservation du fondement culturel national est d’autant plus indispensable que sans ce fondement, nous perdrions l’équilibre de nos démarches de demain. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts dans la collecte, la traduction et la remise de ces décrets aux communautés propriétaires. Notre sérénité et notre plénitude en dépendent».

Le travail des Lettrés de Hà Dông a fait des émules. D’autres collectifs et particuliers ont fait don de décrets royaux qu’ils conservent aux communautés d’origine. - VOV/VNA