La baie d'Ha Long. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Diverses activités sont organisées dans le cadre des Journées de la culture russe à Ha Long, dans la province septentrionale de Quang Ninh, du 11 au 13 juillet.

Ils comprennent une exposition de photos présentant la nature, la terre et les habitants de la Russie, des performances artistiques et une foire commerciale, et des visites de la baie d'Ha Long, - patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO.

Les "Journées de la culture russe" au Vietnam se déroulent dans la capitale Hanoï et à Ha Long du 10 au 14 juillet. L'introduction des caractéristiques culturelles et artistiques de la Russie au Vietnam par le biais de performances artistiques et d'expositions devrait contribuer activement au développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. -VNA