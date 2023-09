Hanoi (VNA) – La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires offrira l’occasion aux jeunes membres des parlements de l’Union interparlementaire (UIP) de discuter des moyens de promouvoir le rôle de la jeunesse dans l’accélération de la mise du développement durable (ODD) à travers la transformation numérique et l’innovation, renforçant ainsi la diversité culturelle pour une croissance durable, a déclaré le secrétaire général et président de l’Office de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong.

Le secrétaire général et président de l’Office de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong, à Hanoi, le 12 septembre. Photo: VNA



Le responsable a déclaré qu’il s’agira de l’événement parlementaire multilatéral le plus important de l’Assemblée nationale en 2023. Il marquera notamment le 8e anniversaire de la Déclaration de Hanoi sur les Objectifs de développement durable, adoptée par la 132e Assemblée de l’UIP tenue au Vietnam. Il a ajouté que l’événement aura lieu aux portes du Sommet des ODD prévu à New York les 18 et 19 septembre.Selon Bui Van Cuong, pour le Vietnam, l’organisation de cet événement continue d’affirmer l’engagement actif, proactif et responsable du Vietnam au sein de l’UIP ainsi que la position du pays dans l’Union, la plus grande organisation parlementaire multilatérale au monde et l’une des plus anciennes organisations multilatérales du monde.Cela démontre également la grande attention du Parti et de l’État envers la jeunesse et ses efforts pour leur offrir les meilleures conditions pour promouvoir leur rôle et leur responsabilité dans le développement national et la résolution des défis mondiaux.Bui Van Cuong a déclaré que le Vietnam bénéficierait de l’événement en apprenant une expérience visant à accroître la participation des jeunes aux activités politiques et socio-économiques dans le contexte de la transformation numérique, de l’innovation et de la tendance au développement durable.C’est également une bonne occasion pour le Vietnam de diffuser un message sur la politique extérieure du pays auprès de ses amis internationaux, de renforcer son partenariat avec des partenaires importants et de présenter la culture, la nation et le peuple vietnamiens.Concernant les préparatifs de la conférence, il a fait savoir que l’organisation de l’événement a reçu une grande attention de la part du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, qui a directement travaillé avec les ministères et secteurs concernés sur l’élaboration de l’ordre du jour de la conférence.Au 12 septembre, 75 délégations parlementaires avec plus de 310 membres se sont inscrites à la conférence, dont 69 délégations de parlements membres de l’UIP et six d’organisations interparlementaires/d’organisations internationales/d’observateurs. Le nombre de délégations inscrites est bien plus élevé que lors des » précédentes.Commentant le thème de la conférence, "Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) à travers la transformation numérique et l’innovation", le responsable a déclaré qu’il est non seulement d’actualité mais également adapté aux tendances actuelles et aux orientations de développement des pays du monde entier.Il a affirmé que les parlements et les gouvernements de tous les pays sont clairement conscients et affirment que la transformation numérique et l’innovation sont des tendances inévitables, qui sont également les principales priorités du Vietnam.Le responsable a déclaré que la mise en œuvre des ODD a été lente, avec seulement 12% des objectifs en bonne voie, ce qui oblige tous les pays à redoubler d’efforts et à créer des avancées pour atteindre les objectifs d’ici 2030 fixés par l’ONU, avec une application plus forte des technologies numériques et de l’innovation, la recherhce de nouvelles approches et solutions pour le travail, tout en promouvant le respect de la diversité culturelle et en renforçant le rôle de la culture dans le contexte de la transformation technologique et de la mondialisation en association avec une croissance durable.Grâce à cette conférence, le Vietnam espère que les jeunes parlementaires de l’UIP, en tant que politiciens ayant les liens les plus étroits avec les jeunes connaissant les sciences et les nouvelles technologies en tant que futurs dirigeants, se donneront la main pour accélérer la mise en œuvre des ODD grâce à la transformation numérique et à l’innovation, a déclaré le responsable.Il a déclaré qu’une déclaration sur le rôle de la jeunesse dans la mise en œuvre des ODD via la transformation numérique et l’innovation devrait être adoptée lors de la séance de clôture de la conférence, qui sera la première de la conférence, montrant la détermination des jeunes parlementaires du monde entier à unir leurs efforts pour mettre en œuvre les ODD de l’ONU.Ceci est très important dans le contexte actuel, alors que l’Agenda 2030 pour le développement durable a franchi la moitié du chemin et que sa mise en œuvre se heurte encore à de nombreuses difficultés et défis, a-t-il indiqué.Il a également souligné le respect de la diversité culturelle lors du processus de transformation numérique et d’innovation."Nous sommes prêts à devenir des compagnons avec pour mission d’exploiter la puissance de la technologie et de l’innovation pour servir les ODD d’une manière responsable qui ne laisse personne de côté, en particulier les générations futures. Nous travaillerons en étroite collaboration pour tenir les promesses de la Déclaration de Hanoi de 2015 et répondre à l’appel urgent de l’Agenda 2030", a-t-il indiqué.La Conférence des jeunes parlementaires a été créée par l’UIP en 2013, devenant ainsi un mécanisme officiel et permanent de l’Union visant à accroître le nombre et la qualité de l’engagement des jeunes parlementaires dans les parlements et à l’UIP.Depuis 2014, cet événement se tient annuellement dans le but de recueillir les idées et les recommandations des jeunes parlementaires sur les opérations et l’agenda de l’UIP, tout en créant un réseau, en favorisant la solidarité et en renforçant les capacités et l’approche des jeunes face aux questions d’intérêt commun. – VNA