Séoul (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée Nguyen Vu Tung a rencontré de jeunes footballeurs vietnamiens et des dirigeants de certains clubs de football sud-coréens pour encourager les joueurs à montrer leurs meilleures performances et demander le soutien des clubs. à eux avant le coup d'envoi officiel du tournoi de K-League 2 début mars.L'ambassadeur a exprimé sa joie de voir trois footballeurs vietnamiens jouer dans le tournoi de la République de Corée en 2023, affirmant qu'ils sont considérés comme des "ambassadeurs du sport", contribuant au renforcement des liens entre les deux pays.Il leur a suggéré de faire des efforts pour pratiquer tout en apprenant davantage la langue coréenne afin de s'intégrer rapidement dans leurs équipes.Lors de la rencontre, les dirigeants des clubs de football Cheonan City et Seoul E-land ont fait l'éloge des compétences des jeunes joueurs vietnamiens et ont promis de créer les meilleures conditions possibles pour les joueurs pendant leur séjour dans les clubs.Ils ont déclaré qu'ils s'efforceraient de contribuer à la solidité des relations entre les deux pays à travers des activités pratiques des clubs.L'attaquant vietnamien Nguyen Van Toan joue pour Seoul E-land, tandis que l'attaquant Vu Minh Hieu et le défenseur Nguyen Canh Anh portent le maillot bleu du Cheonan City FC dans le tournoi de cette année qui débutera début mars.- VNA