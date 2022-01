Hanoi (VNA) - En 2021, les investissements dans des startup vietnamiennes ont atteint un record de plus de 1,3 milliard de dollars. Cependant, la majorité des transactions sont conclues par des investisseurs étrangers, ont estimé des experts.

Les investisseurs nationaux sont appelés à participer davantage à ces projets pour débloquer les ressources nationales.

Ces informations ont été annoncées, lors d’une rencontre 2022 sur les perspectives d'investissement sur le marché des start-up innovantes tenue le 10 janvier à Hô Chi Minh-Ville.

Rencontre 2022 sur les perspectives d'investissement sur le marché des start-up innovante. Photo: VNA

Selon Pham Hông Quât, chef du Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques (ministère des Sciences et des Technologies), l'innovation repose essentiellement sur l'autonomie des jeunes et attend beaucoup des investissements étrangers.

Il a espéré que les grandes entreprises nationales deviendront des investisseurs pour l'innovation - la technologie pour débloquer des ressources nationales.

Les grandes entreprises vietnamiennes doivent être celles qui passent des commandes aux startup pour fabriquer des produits technologiques et sont également les premières à les utiliser, a-t-il souligné.

En 2020, en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19, les investissements dans les projets de startup au Vietnam ont connu une baisse de plus de 60%, avec seulement 317 millions de dollars contre 861 millions de dollars en 2019.

Cependant, en 2021, le Vietnam a enregistré une augmentation remarquable de l'attraction d'investissements dans les startups avec plus de 1,3 milliard de dollars, un nombre record. -VNA