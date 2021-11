Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Commission d'État des valeurs mobilières (SSC) a annoncé que, conformément à la loi sur les valeurs mobilières, seules la Bourse du Vietnam et ses filiales, dont la Bourse de Hanoï et la Bourse de Ho Chi Minh-Ville, avaient le droit d'organiser le marché boursier au Vietnam. Par conséquent, à l'exception de la Bourse du Vietnam et de ses filiales, aucune organisation ni aucun individu n'est autorisé à organiser et à faire fonctionner la bourse.

La Commission d'État des valeurs mobilières ne gère ni ne supervise les sociétés bousiers ou les organisations commerciales exploitant des bourses qui ne sont pas autorisées à opérer par la Commission d'État des valeurs mobilières.

Par conséquent, la Commission d'État des valeurs mobilières recommande aux investisseurs d'être prudents et d'étudier attentivement lorsqu'ils sont invités à participer à des investissements en valeurs mobilières par l'intermédiaire de bourses, d'organismes intermédiaires qui ne sont pas reconnus par la loi sur les valeurs mobilières, afin de limiter les pertes éventuelles. -VNA