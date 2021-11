Hanoï (VNA) - Le groupe Savills est le leader mondial du conseil et des services immobiliers, côté à la Bourse de Londres. Selon un représentant de Savills Vietnam, les investisseurs étrangers accordent une grande attention au développement du stockage frigorifique dans le pays, un secteur qu'ils qualifient de prometteur.

Le marché de la logistique frigorifique attire de plus en plus une large attention des investisseurs étrangers. Photo : CVN

Ces dernières années, l'immobilier industriel et logistique a toujours été considéré comme un marché potentiel pour les investisseurs, notamment en ce qui concerne le stockage frigorifique.Pourtant, dans la région Asie-Pacifique, même les marchés développés tels que le Japon ou l'Australie en disposent de peu d'installations, avec une offre totale inférieure à celle des États-Unis ou de l'Europe de l'Ouest.L'entreposage frigorifique permet de conserver des articles congelés mais aussi des produits pharmaceutiques, chimiques, voire de l’alcool. Les locataires de dispositifs frigorifiques peuvent être des entreprises de logistique, des unités logistiques frigorifiques ou des chaînes de supermarchés.L'investissement et l'équipement des chambres froides sont plusieurs fois supérieurs au coût de construction de bâtiments conventionnels. Ainsi, les fournisseurs de services de stockage à froid signent souvent des contrats à long terme (entre 10 et 20 ans) pour sécuriser l'investissement entrepris. Par conséquent, la probabilité de renouvellement de bail est beaucoup plus élevée que des contrats plus conventionnels.Un autre avantage pour les investisseurs est que le bail d'entrepôt frigorifique comprend la taxe foncière, l'assurance du bâtiment et l'entretien. "L'investisseur économisera donc beaucoup sur les coûts de gestion globaux", a estimé Michael Fenton, directeur de l'industrie et de la logistique de Savills Australia.Un marché à fort potentielEn Asie-Pacifique, la croissance démographique, la richesse croissante et la pandémie de COVID-19 ont accru la demande d'aliments frais et surgelés. Les opérateurs de stockage frigorifique ont dû adapter leurs modèles de chaîne d'approvisionnement.M. Fenton a déclaré : "Le stockage frigorifique est intrinsèquement pertinent pour les problèmes vitaux d'aujourd'hui de sécurité alimentaire et de dépenses de détail essentielles. Quel que soit l'état de l'économie, les consommateurs continuent de dépenser pour la nourriture, et les installations de stockage frigorifique sont au cœur de la chaîne d'approvisionnement alimentaire".Selon Savills, le Vietnam est l'un des marchés à fort potentiel dans ce domaine, au même titre que la Chine, le Japon et la République de Corée. Après avoir réalisé de nombreuses études de marché sur la faisabilité d'investir dans des chambres froides au Vietnam, Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a déclaré que le marché national avait récemment connu une augmentation des investissements dans les services de stockage frigorifique."La pandémie a renforcé la valeur de la chaîne d'approvisionnement, rendant ce segment encore plus viable. Nous constatons un grand intérêt de la part des investisseurs étrangers pour le développement de l'entreposage frigorifique au Vietnam pour profiter de son processus d'urbanisation et de modernisation. Avec d'importants investissements et développements des nfrastructures de transport, les routes d'approvisionnement seront remodelées. La capacité des stockages frigorifiques à fournir des services domestiques a été prouvée et continuera de croître dans les temps à venir. Cela créera des conditions pour que les hubs de transport aérien accélèrent les exportations, en particulier des produits de la mer vietnamiens avec des exigences de réfrigération de haute qualité", a-t-il analysé.Pour sa part, Simon Smith, responsable de la recherche et du conseil de Savills Asie-Pacifique, conseille aux investisseurs de comprendre la demande du marché ainsi que les besoins des locataires. L'investissement dans ce segment promet d'apporter d’immenses profits en retour, a-t-il prévu. - CVN/VNA