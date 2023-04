Jakarta, 5 avril (VNA) - Les constructeurs automobiles et les entreprises d'extraction de matières premières lorgnent sur l'industrie du nickel en Indonésie alors que la course à la sécurisation des matières premières pour les batteries de véhicules électriques continue de s'intensifier.



Comme l'a rapporté Reuters, alors que le lithium, le cobalt et le cuivre ont été la cible évidente de nombreux constructeurs automobiles alors qu'ils poursuivent l'électrification, le nickel a également connu une croissance similaire de l'intérêt. Le nickel est couramment utilisé dans plusieurs chimies de batteries lithium-ion, notamment le nickel manganèse cobalt (NMC) et le nickel cobalt aluminium (NCA). Cette utilisation a amené les plus grands constructeurs automobiles du monde en Indonésie, qui possède les plus grands gisements de nickel de la planète.



Récemment, Ford a annoncé qu'il rejoindrait une alliance de 4,5 milliards de dollars pour construire une usine de traitement du nickel dans le pays. Cette usine contribuera sans aucun doute à alimenter les deux énormes sites de production de batteries de Ford prévus aux États-Unis. Mais plus récemment, un autre ensemble d'usines de traitement du nickel a émergé d'une société indonésienne, dans l'espoir de profiter du battage médiatique entourant le meilleur métal de leur île.



Merdeka Battery, un fournisseur mondial de matériaux pour batteries basé en Indonésie, a annoncé qu'il construirait deux installations de traitement du nickel dans le pays. Selon un premier rapport de Reuters, les deux installations auront une production combinée de 240.000 tonnes par an, et la première usine est déjà entrée en développement.



Pour aider à financer la construction de ces installations à venir, Merdeka Battery a annoncé qu'elle lancerait une introduction en bourse, avec pour objectif d'acquérir 581 millions de dollars, ce qui impliquerait de vendre un peu plus de 10 % de l'entreprise à des investisseurs. Le site Web de Merdeka indique que la société s'est associée au géant chinois de l'acier Tsingshan Holding Group, qui jouera un rôle déterminant dans la création des deux prochaines usines de traitement du nickel.



Selon Reuters, Merdeka Battery n'a pas annoncé qui ils fourniront une fois leurs usines mises en ligne. Pourtant, avec un besoin aussi profond pour le matériel qu'ils produisent, il ne fait aucun doute qu'ils peuvent fournir de nombreux grands fabricants de véhicules électriques, à la fois en Asie et dans le monde.- VNA

source