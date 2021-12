Hanoi (VNA) - Les investisseurs étrangers restent optimistes sur les perspectives économiques du Vietnam l’année prochaine bien que le pays ait connu une année 2021 difficile car il a été durement touché par la pandémie, selon un article publié sur le site Vietnam Briefing de Dezan Shira & Associés.

L'économie vietnamienne a certes ralenti mais garde le cap. Photo: laodong.vn

L’article considère les accords de libre-échange (ALE) du Vietnam comme un facteur d’attraction sur lequel les investisseurs peuvent miser, notant que le pays a utilisé sa participation aux ALE comme un instrument pour assurer une force économique et une sécurité financière accrues.

Cela garantira que le développement économique du Vietnam continuera de passer de l’exportation de produits manufacturés et de produits primaires de faible technologie vers ceux de haute technologie plus complexes tels que les produits électronique, les machines, les véhicules et les équipements médicaux. La mise en œuvre de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) l’année dernière en est un exemple.

En outre, le Partenariat économique global régional (RCEP), qui entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2022, peut aider les entreprises locales à augmenter leurs exportations et à attirer des produits de haute qualité pour les consommateurs. De plus, le pays devrait profiter de la demande pour ses exportations comme les produits agricoles et de la pêche.

Les fusions et acquisitions devraient continuer à jouer un rôle clé dans l’économie vietnamienne en 2022. Alors qu’en 2020, les activités de fusions-acquisitions ont été perturbées en raison de la pandémie, au cours des neuf premiers mois de 2021, des opérations de fusions-acquisitions d’une valeur totale dévoilée ont déjà atteint 3 milliards de dollars.

Alors que le Vietnam espère redresser son économie, on peut s’attendre à de nouvelles activités de fusions-acquisitions robustes en 2022, en particulier lorsque le gouvernement aura également assoupli certaines dispositions des lois sur l’investissement et les entreprises pour faciliter les transactions de fusions-acquisitions, selon l’article.

En raison de la pandémie, le gouvernement a lancé plusieurs programmes de soutien aux entreprises et aux particuliers pour aider à stimuler l’économie, selon l’article, suggérant que les entreprises devraient se préparer pour 2022, en utilisant ces mesures gouvernementales pour améliorer leurs flux de trésorerie.

En outre, l’assouplissement des procédures d’entrée et des exigences en matière de permis de travail devrait aider les entreprises et les employés à entrer au Vietnam pour des opportunités d’emploi.

Concernant le tourisme, contributeur majeur à l’économie, à partir de 2022, le gouvernement prévoit d’autoriser l’entrée des étrangers entièrement vaccinés à se mettre en quarantaine à domicile ou sur leurs lieux d’hébergement tant qu’ils sont testés négatifs.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a proposé au Premier ministre d’envisager de rétablir l’exemption de visa pour les touristes séjournant au Vietnam moins de 15 jours. En outre, neuf liaisons aériennes internationales ont reçu le feu vert pour reprendre les vols commerciaux.

L’article indique que 2021 a apporté des défis importants pour de nombreuses entreprises au Vietnam qui ont dû faire face à l’évolution du marché local ainsi que des préoccupations qui affectent les chaînes d’approvisionnement mondiales exacerbées par la pandémie. Plusieurs problèmes auxquels le pays a été confronté en 2021 pourraient se poursuivre en 2022.

Néanmoins, ajoute-t-il, un développement plus ciblé dans des domaines clés de l’économie offrira plus d’opportunités de croissance, en particulier dans les domaines qui contribuent à soutenir la stabilité économique du Vietnam et les moyens de subsistance de sa population.

Alors que le Vietnam a souffert, son économie est en passe d’enregistrer une croissance positive en 2022. Pour l’année prochaine, il reste un candidat solide pour les investissements de l’ASEAN et au-delà.

Compte tenu de ses politiques favorables aux investisseurs, de sa relative stabilité économique et politique, de son efficacité économique et des perspectives de la demande des consommateurs, le pays devrait continuer à tirer parti de la restructuration des chaînes d’approvisionnement en Asie en plus d’attirer de nouveaux investisseurs en termes de géographie et de secteurs, conclut l’article. – VNA