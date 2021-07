Hanoi (VNA) - Au cours des sept premiers mois de 2021, le total des investissements nouveaux et supplémentaires du Vietnam à l'étranger a atteint 570,1 millions d’USD, soit près de 2,3 fois plus qu'à la même période de l'année précédente.

Photo d'illustration/challenge

Sur cette somme, 145,3 millions d’USD viennent de 28 nouveaux projets (équivalent à 70,4% en 2020) et 11 de projets déjà opérationnels qui ont relevé leur investissement initial à hauteur de 424,8 millions USD (soit un bond de 9,1 fois en un an).Ces fonds sont allés dans 12 secteurs. Les sciences et les technologies arrivent en tête avec 3 projets cumulant 270,8 millions d’USD, représentant 47,5% du total.La vente en gros et de détail occupe la deuxième place avec 148,6 millions USD (soit 26,1%). Viennent ensuite le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture; les activités administratives et services de soutien,...18 pays et territoires ont reçu des investissements du Vietnam. Les États-Unis conservent toujours leur trône avec 3 nouveaux projets et 2 supplémentaires, avec un montant total de 302,8 millions d’USD (représentant 53,1% du total), devant le Cambodge avec 89,2 millions (représentant 15,6% du total), le Laos avec 47,8 millions d'USD et le Canada, 32,1 millions.Au 20 juillet 2021, le Vietnam comptait 1.423 projets d'investissement à l'étranger en activité pour un total de plus de 21,8 milliards d’USD.- CPV/VNA