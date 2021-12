Hanoi, 3 décembre (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, de janvier à novembre de 2021, le Vietnam a investi 677,3 millions de dollars à l’étranger, 38% en un an.

Photo d'illustration : Tqp chi kinh te va du bao.

Les sciences et technologies sont demeurées en tête avec 270,8 millions de dollars, représentant 40% du total. Viennent ensuite le commerce de gros et de détail avec 152 millions de dollars, soit 22,5%, devant les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture/pêche, avec 98,4 millions, soit 14,5%.Depuis janvier, 52 projets ont obtenu des licences d'investissement, avec un montant total de 244,5 millions de dollars, et 19 projets déjà opérationnels ont relevé leur investissement initial à hauteur de 433 millions de dollars (2,5 fois plus qu’à la même période de l’année dernière).À ce jour, les entreprises du Vietnam ont investi dans 22 pays et territoires, en tête les États-Unis avec un total de 305,3 millions de dollars, représentant 45,1% du total. Le Cambodge se classe deuxième avec 89,4 millions de dollars, soit 13,2%. Israël, le Laos, le Canada, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas sont aussi des destinations attractives pour les entreprises vietnamiennes.Jusqu’au 20 novembre 2021, le Vietnam comptait 1.577 projets d'investissement à l' étranger en activité, cumulant 22,2 milliards de dollars. - CPV/VNA