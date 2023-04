Hanoi (VNA) - Le flux d’investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam s’est nettement amélioré en termes de qualité. De nombreux investisseurs dans les hautes technologies, les énergies renouvelables... ont choisi le pays, créant un impact favorable sur l’économie nationale et l’environnement.



Depuis 2021, l’Associa-tion des entreprises d’investissements étrangers au Vietnam (VAFIE) étudie et publie un rapport annuel sur les IDE, afin de mettre à jour les tendances d’investissement dans le monde et la région, de fournir aux investisseurs, agences de recherche et de planification des politiques un panorama global et objectif des activités d’IDE et de l’environnement d’investissement au Vietnam. En se basant sur ce rapport, les services compétents perfectionnent les mécanismes et les politiques en la matière.



Les investissements directs étrangers ont considérablement contribué à la croissance socio-économique du Vietnam. Photo : VNA/CVN

VAFIE a publié le 10 mars dernier à Hanoï son rapport annuel. Selon lequel, jusqu’en février 2023, le Vietnam avait attiré 440 milliards d’USD d’IDE venus de 141 pays et territoires du monde entier. L’attraction des capitaux étrangers s’est très bien passée au cours des premiers mois de l’année. À la date du 20 février dernier, les capitaux étrangers décaissés étaient estimés à environ 2,55 milliards d’USD, soit une baisse de près de 5% par rapport à la même période de 2022.



Améliorer la qualité et l’efficacité des IDE



Les investissements ont été dirigés vers 17 des 21 secteurs de l’économie nationale. L’industrie manufacturière arrive en tête avec plus de 2,17 milliards d’USD débloqués, suivie de l’immobilier avec près de 397 millions d’USD décaissés. C’est toujours l’industrie manufacturière qui a accueilli le plus grand nombre de nouveaux projets. Sur les 39 provinces et grandes villes dans lesquelles les investisseurs étrangers ont injecté de l’argent, Bac Giang est la plus attractive, suivie de Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Dông Nai, etc.





En 2023, l’économie mondiale fait face à de nombreuses difficultés et les flux d’investissements mondiaux ne devraient pas augmenter par rapport aux années précédentes. Cependant, le Vietnam est toujours considéré comme une destination attrayante, en particulier dans le contexte où les fabricants souhaitent diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et déplacer leurs investissements. Le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l’Investissement prévoit que l’attraction des IDE en 2023 pourrait atteindre 36 à



38 milliards d’USD, et qu’environ 22 à 23 milliards seraient décaissés. Les facteurs importants qui aideront les IDE à continuer de prospérer cette année comprennent notamment la croissance économique de 8,02% en 2022, les efforts d’amélioration de l’environnement de l’investissement, la confiance des investisseurs et l’exploitation efficace des accords de libre-échange…



L’industrie manufacturière a accueilli en 2022 le plus grand nombre de nouveaux projets d’IDE au Vietnam. Photo : VNA/CVN

Comment séduire les investisseurs étrangers ?



Le rapport 2022 de VAFIE a indiqué que le Vietnam devrait améliorer ses politiques pour mieux attirer et utiliser les IDE en mettant l’accent sur la croissance verte, la transformation numérique et la connectivité de la chaîne d’approvisionnement des entreprises vietnamiennes avec celles à capitaux étrangers, notamment les sociétés transnationales. De même, le pays devrait perfectionner ses institutions et lois, moderniser ses infrastructures socio-économiques et accélérer sa réforme administrative... qui sont les principales solutions proposées pour attirer et améliorer la qualité et l’efficacité des IDE en 2023 et les années suivantes.



Le Vietnam a promulgué sa Stratégie de coopération en matière d’IDE pour la période 2021-2030, avec de nombreuses orientations et objectifs importants, dont l’attraction des investissements dans des projets de hautes technologies de la 4e révolution industrielle. Cette stratégie définit également d’autres objectifs, notamment l’augmentation à plus de 70% de la proportion du capital d’investissement enregistré par des pays et territoires de certaines régions dans le capital total pour la période 2021-2025 et à 75% pour la période 2026-2030. Parmi ces pays et territoires on peut citer la République de Corée, le Japon, Singapour, la Chine, Taïwan (Chine), la Malaisie, la Thaïlande, l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Grande-Bretagne... En outre, la stratégie vise également à augmenter de 50% le nombre de sociétés multinationales relevant du groupe des 500 plus grandes sociétés au monde classées par le magazine américain Fortune.



“Selon des experts européens, c’est en investissant dans ses infrastructures que le Vietnam pourra drainer de nouveaux investissements. Ainsi, il doit parfaire sa planification, préparer le terrain aux investisseurs, promouvoir le partenariat public-privé (PPP) et surtout rendre transparentes les démarches d’investissement“, a souligné Nguyên Hai Minh, vice-président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham). Et de poursuivre : ”Actuellement, aucun investisseur étranger ne participe au PPP. La raison principale, c’est que les politiques d’encouragement proposées par le Vietnam ne sont pas vraiment intéressantes. La construction des routes, la logistique, l’énergie ou encore les infrastructures vertes au service du développement durable sont des domaines d’excellence des entreprises européennes”.



D’après la Chambre de Commerce et d’Industrie allemande au Vietnam, 93% des entreprises allemandes implantées au pays souhaitent poursuivre leurs activités et de nombreuses autres ont l’intention de déplacer leur production de la Chine vers notre pays.

Jusqu’en février 2023, le Vietnam a attiré 440 milliards d’USD d’IDE, venus de 141 pays et territoires. Photo : VNA/CVN

Confiance des investisseurs dans le marché vietnamien



L’optimisme des investisseurs étrangers prouve que malgré le ralentissement du flux d’investissement au cours des deux premiers mois de 2023, les perspectives à long terme restent positives, compte tenu de la stabilité politique, des politiques macroéconomiques toujours plus pertinentes et de la stratégie de développement du Vietnam à long terme... “Les entreprises allemandes sont plus optimistes quant aux perspectives d’investissement au Vietnam. Les politiques prises par le gouvernement auront permis d’accélérer la reprise économique suite à la pandémie de COVID-19”, a expliqué Dào Thu Trang, cheffe du Service consultatif de la stratégie de développement du marché, relevant de la Chambre de Commerce et d’Industrie allemande au Vietnam. De toute évidence, pour consolider son développement, le pays doit éliminer le plus tôt possible les entraves au drainage des investissements de qualité.



Le président de l’EuroCham, Alain Cany, a déclaré : ”De nombreux membres d’EuroCham considèrent le Vietnam comme le centre de leur stratégie d’investissement mondiale“. Et de souligner : ”Les IDE en provenance d’Europe et du monde entier restent élevés et continuent d’augmenter, en particulier dans le secteur manufacturier et les industries vertes. Le Vietnam reste l’une des principales destinations d’investissement au monde. La communauté d’affaires européenne a toujours confiance dans le marché vietnamien“. De nombreuses entreprises technologiques de premier plan dans le monde s’intéressent à ce marché, notamment Samsung, Foxconn, Intel... Et cela est devenu un point d’appui solide pour que d’autres grandes entreprises y investissent. -CVN/VNA