Hanoï, 7 mars (VNA) - Les investissements chinois au Cambodge ont considérablement augmenté l'année dernière, malgré l'impact négatif de la pandémie de COVID-19, qui reflète la confiance des investisseurs chinois dans l'environnement des affaires du pays.

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen et le Conseiller d'État et Ministre des Affaires étrangères Wang Yi lors de la cérémonie de signature d'un accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays à Phnom Penh, au Cambodge, le 12 octobre 2020. Photo : Xinhua

Selon un rapport du Conseil pour le développement du Cambodge, le pays a attiré 2,32 milliards de dollars d'investissements en immobilisations de la Chine l'année dernière, en hausse de 67% par rapport au chiffre de 1,39 milliard de dollars de l'année précédente.

La Chine est restée le plus grand investisseur étranger au Cambodge, représentant 53,4% de son investissement total l'année dernière, selon le rapport, ajoutant que l'investissement de la Chine au Cambodge se concentre sur les domaines de l'immobilier, de l'habillement, de la chaussure, du tourisme et de l'agriculture, entre autres.

Heng Sokkung, secrétaire d'État et porte-parole du ministère de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a déclaré que des liens étroits, l'accord de libre-échange Cambodge-Chine (CCFTA) et l'accord commercial de partenariat économique régional global (RCEP) sont les principaux facteurs encourageant davantage d'investisseurs chinois au Cambodge.

Lim Heng, vice-président de la Chambre de Commerce du Cambodge, a déclaré que les accords de libre-échange susmentionnés offriraient un meilleur accès au marché des produits cambodgiens vers la Chine et d'autres pays membres du RCEP.

Hong Vannak, chercheur en économie à l'Académie royale du Cambodge, a déclaré qu'en plus de ces accords de libre-échange, le Cambodge a reçu des préférences commerciales de certains pays, ce qui est également un facteur favorable pour que les investisseurs étrangers établissent leurs chaînes de production ici.

Les statistiques du ministère du Commerce ont montré que le volume des échanges entre le Cambodge et la Chine était évalué à près de 11,2 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 38 % par rapport au chiffre de 2020.

Le secrétaire d'État adjoint et porte-parole du ministère cambodgien du Commerce, Penn Sovicheat, a déclaré que la Chine est un énorme marché pour le Cambodge, en particulier pour les produits agricoles potentiels tels que le riz, les bananes et les mangues.- VNA