Hanoi (VNA) - La Société financière internationale (SFI) estime que les opportunités d’investissement climatique du Vietnam atteindront jusqu’à 757 milliards de dollars d’ici 2030, en se concentrant sur les énergies renouvelables, la construction verte, l’efficacité énergétique et les transports.

S’exprimant à un séminaire co-organisé par la SFI et la Banque d’État du Vietnam (BEV) à Hanoi le 21 septembre, le directeur régional de la SFI pour le Groupe des institutions financières de l’Asie-Pacifique, Allen Forlemu a déclaré qu’il était absolument essentiel de changer la façon dont les banques fonctionnent et d’effectuer une transition vers la durabilité.Selon lui, la réponse au changement climatique est la pierre angulaire de l’approche stratégique du Groupe de la Banque mondiale. La SFI travaille avec des institutions financières, des banques, des entreprises et d’autres partenaires de développement pour financer les besoins d’investissement critiques en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets. Ces efforts de financement essentiels visent à promouvoir une économie mondiale plus durable face aux impacts du changement climatique.

Les délégués présents à l’événement ont partagé leur expérience mondiale en matière de soutien à la transition vers une banque verte, avec un accent particulier sur l’importance et les opportunités pour le Vietnam.

Photo d'illustration: VNA

Le vice-gouverneur de la BEV, Pham Thanh Ha, a déclaré que le gouvernement vietnamien avait publié diverses politiques, stratégies et plans, notamment la Stratégie de croissance verte du Vietnam (VGGS), les plans d’action connexes, les contributions nationales déterminées (NDC) et les objectifs de développement durable du Vietnam (VSDG) qui ouvrent la voie à une croissance verte durable au Vietnam.Pour atteindre les nouveaux objectifs climatiques, il a déclaré que le Vietnam devait se concentrer sur le développement des infrastructures vertes, en particulier dans des domaines tels que l’énergie verte, les transports verts, l’efficacité énergétique et la construction verte.Le pays devrait également passer des industries lourdes et «brunes» à une voie à faibles émissions de carbone et durable. Toutefois, cette transition pose un défi en raison de la pénurie actuelle de sources de financement à long terme.Selon le vice-gouverneur de la banque centrale, le gouvernement vietnamien est en train d’introduire un système de classification de la finance verte pour promouvoir et guider l’expansion des investissements durables. – VNA