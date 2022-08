Hanoi (VNA) – De nombreuses organisations et experts internationaux prestigieux ont hautement apprécié les réalisations et les perspectives de développement du Vietnam, a déclaré mercredi 3 août le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une réunion du gouvernement à Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion du gouvernement à Hanoi, le 3 août. Photo : VNA

Il a cité les prévisions de Standard Chartered, VinaCapital, Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) et la Banque asiatique de développement (BAD) selon lesquelles le PIB du Vietnam devrait croître de 6,5% à 6,9% cette année.



Le Vietnam a maintenu la stabilité macroéconomique et les grands équilibres, et maîtrisé l’inflation, créant ainsi une base importante pour une relance et un développement socio-économiques rapides et durables, a-t-il souligné.



Des institutions internationales prévoient une croissance vietnamienne de 6,5% à 6,9% cette année. Photo : VNA

La priorité doit être donnée à la consolidation des institutions, a-t-il dit, exhortant les ministères, les agences et les localités à se concentrer sur la relance et le développement socio-économiques, la restructuration économique, la rénovation du modèle de croissance et l’amélioration de la résilience de l’économie, ainsi que le développement culturel, la protection de l’environnement, la défense nationale et la la sécurité, les affaires extérieures et le travail de communication.



Compte tenu des énormes tâches à accomplir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le rôle des chefs d’agences et la nécessité de surveiller de près la situation et de définir des objectifs et des solutions réalisables.



Le ministère du Plan et de l’Investissement a indiqué lors de la réunion que le marché monétaire intérieur est resté stable avec une croissance du crédit de 9,42%. La collecte budgétaire au cours des sept premiers mois de cette année a atteint 77,8% de l’estimation et a augmenté de 18,1%.



