Thua Thien-Hue (VNA) – Les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans la province de Thua Thien-Hue (Centre) ont fait six morts et trois disparus, a fait savoir mardi 13 octobre le Comité provincial de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage.

Les précipitations enregistrées ces derniers jours ont entraîné des glissements de terrain et de terribles inondations, noyé sous les eaux près de 84.963 maisons, près de 500 hectares de cultures et 1.465 ha de bassins d'aquaculture, a-t-il poursuivi.



Les services de secours étaient plus que jamais mobilisés pour venir en aide aux populations sinistrées.

Le Premier ministre vient d'envoyer un télégramme pour demander aux unités concernées de se concentrer sur le sauvetage après les glissements de terrain dans les zones du poste de garde-frontière N°7 et de la centrale hydroélectrique Rao Trang 3 dans la province de Thua Thien - Hue. – VNA