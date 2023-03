Hanoi (VNA) - Le nombre de véhicules - notamment automobiles de moins de 9 places et monospaces - importés en février a fortement augmenté par rapport à la même période de 2022.

Photo d'illustration: TNO



Selon le Département général des douanes, le nombre de voitures finies de toutes sortes importées au Vietnam en février a dépassé les 12.300, pour un chiffre d’affaires de 260 millions de dollars.



La Thaïlande est demeurée le premier fournisseur avec 6.066 unités – soit 49% du total. L’Indonésie était à la 2e place, avec près de 4.800 voitures (40% du total).



En janvier et février, le pays a importé 26.780 voitures finies de toutes sortes pour une valeur de 570 millions de dollars, +96% en nombre et +69% en valeur en glissement annuel.



En ce qui concerne les composants d’automobiles, lors de ces deux premiers mois, les importations nationales se sont chiffrées à plus de 631 millions de dollars, -20,5% en variation annuelle. -CPV/VNA