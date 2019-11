Un séminaire de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme entre la province vietnamienne de Nghe An et le Laos a été organisé le 15 novembre à Vinh.

Le gouvernement, les ministères et secteurs, ainsi que les localités du Vietnam sont bien conscients de leur responsabilité dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).