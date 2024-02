Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon les données du Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, au 20 février, le total des investissements directs étrangers (IDE) (capitaux nouvellement enregistrés, capitaux augmentés et apport en capital, achat d'actions...) a atteint plus de 4,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 38,6% sur un an.

Plus précisément, entre janvier et février, 405 nouveaux projets ont obtenu des certificats d'enregistrement d'investissement, soit une augmentation de 55,2% sur un an, avec un capital social total de près de 3,6 milliards de dollar.

Les investissements additionnels ont été de plus de 442,1 millions de dollars, soit une hausse de 19,5% en rythme annuel.



Les investisseurs étrangers ont versé des capitaux dans 16 des 21 secteurs économiques. Le secteur manufacturier arrive en tête avec près de 2,54 milliard de dollars, représentant 59,1% du total et en hausse de 16,8% en glissement annuel. L’immobilier est deuxième, avec près de 1,41 milliard de dollars, soit plus de 3,5 fois plus que la même période de 2023.



Il y a 48 pays et territoires ayant investi au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2024. Singapour occupe la première place avec plus de 2,08 milliard de dollars, représentant 48,5% du total, soit 2,1 fois plus que la même période de 2023. Suivent Hong Kong (Chine) avec près de 525,7 millions de dollars et 12,2 %, le Japon, la Chine...



Les investisseurs étrangers ont investi dans 38 des 63 villes et provinces du pays. Hanoï est en tête avec près de 914,4 millions de dollars, représentant 21,3% du total et 24,4 fois plus qu'à la même période de 2023. Quang Ninh se classe deuxième avec plus de 471,1 millions de dollars, soit 11% du total. Viennent ensuite Thai Nguyen, Ba Ria-Vung Tau, Bac Ninh... - VNA