Un séminaire sur la coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans la startup a eu lieu le 5 avril au centre mondial de recherche et de développement d’AstraZeneca à Cambridge.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a assisté le 6 avril à une cérémonie marquant la reprise de 10 liaisons aériennes de Vietjet depuis et vers de la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce a tenu une réunion virtuelle avec la représentante américaine au Commerce et le ministre singapourien du Commerce et de l’Industrie.