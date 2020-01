Hanoi (VNA) - La première réunion de hauts responsables économiques de l'ASEAN pour la cinquante et unième réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN (SEOM 1/51) s'est tenue à Hanoi du 12 au 14 janvier.

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a présidé l'événement qui a vu la participation de représentants des ministères des Affaires étrangères, des Finances, du Transport, des Science et des Technologies, de l'Information et des Communications, de l'Agriculture et du Développement rural, du Plan et de l’Investissement, et la Banque d'État de Vietnam.Des hauts responsables économiques de l'ASEAN et des représentants du Secrétariat de l'ASEAN étaient également présents à l'événement.Sur le thème de l'année 2020 de l'ASEAN «Cohésif et réactif», le Vietnam a proposé trois orientations prioritaires dans le cadre du pilier économique de l'ASEAN: promouvoir l'intégration économique et la connectivité au sein du bloc, intensifier les partenariats pour la paix et le développement durable et renforcer la capacité d'adaptation de l’ASEAN et l’efficacité opérationnelle.Afin de mettre en œuvre le thème et les priorités de l'ASEAN en 2020, le Vietnam a élaboré 14 initiatives spécifiques, priorités et plans de coopération spécifiques pour la discussion, la consultation et l’accord avec les États membres de l'ASEAN lors de la première réunion.Les initiatives du Vietnam ont été très appréciées par d'autres pays de l'ASEAN, car elles aident à garantir que le bloc poursuivra sa coopération en 2020 et les années suivantes pour accélérer le processus de création de la Communauté économique de l'ASEAN comme prévu par les dirigeants de l' ASEAN , renforçant ainsi la position centrale du bloc dans les régions et le monde dans le cadre de coopération économique mondiale.Au cours de la SEOM 1/51, les participants ont discuté des rapports des groupes de travail spécialisés sur les marchandises, les services, l'investissement, la facilitation des échanges commerciaux, les normes de qualité, les petites et moyennes entreprises et les règles d'origine.Ils ont également proposé des solutions pour éliminer les restrictions lors de la mise en œuvre de l'accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA) entre les pays membres de l'ASEAN, ainsi que des priorités de coopération de l'ASEAN avec ses partenaires, des directives pour accélérer la signature de l'accord de partenariat économique de coopération régionale (RCEP), et l'adhésion du Timor-Leste.Fondée en 1967, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) regroupe 10 pays membres, à savoir Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.-VNA