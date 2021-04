De nombreux habitants de Hô Chi Minh-Ville ont participé à la cérémonie de commémoration des rois Hùng. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dès le petit matin, des milliers de Saïgonnais ont afflué vers le Parc historique et culturel national de Hô Chi Minh-Ville dans le 9e arrondissement pour assister à la cérémonie en l’honneur des rois fondateurs du pays, tenue le 21 avril.

Étaient présents à la cérémonie en l’honneur des rois fondateurs du pays (dix-huit générations de rois Hùng) des dirigeants et des habitants de la ville ainsi que des provinces avoisinantes telles que Binh Duong et Dông Nai.



Mme Thu Hoài, habitante du 9e arrondissement, a confié ceci : “Aujourd’hui, 10e jour du 3 mois lunaire, est un jour significatif pour moi et tous les Vietnamiens… Je suis ici pour exprimer ma reconnaissance envers les ancêtres fondateurs du pays”.

Des cultes des rois Hùng ouverts au public ont aussi eu lieu au Parc de divertissement de Suôi Tiên (9e arrondissement) et au Parc Tao Dan (1er arrondissement).



De nombreuses activités culturelles



Une série d'activités culturelles, de divertissement et de spectacles a été organisée également à Hô Chi Minh-Ville pour commémorer ces rois fondateurs.



Un programme spécial s’est déroulé du 18 au 21 avril (10e jour du 3e mois lunaire) au site historique et culturel des rois Hùng, dans le Parc national historique et culturel de la ville, avec des rituels tels que processions, offrandes d'encens et de fleurs. Des spectacles d'arts et d'arts martiaux traditionnels, des danses du dragon et des représentations de tambours ont aussi été organisés.



À cela s’ajoutent le troisième concours de confection de banh chung (gâteau carré de riz gluant farci de poitrine de porc et de haricots mungo), réservé aux écoliers et étudiants, et un large éventail d'autres activités telles que exposition sur la culture de Dông Son, jeux folkloriques, calligraphie, exposition de spécialités culinaires…



La légende raconte que les rois Hùng ont régné sur le Vietnam de 2879 à 258 av. J.-C. Ils sont considérés comme les fondateurs de la nation. Le 10e jour du 3e mois lunaire, jour férié, fait l’objet d’une commémoration à l’échelle nationale.



Le culte des rois Hùng a été reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2012. -CVN/VNA

CVN/VNA