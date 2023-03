Le ministère lao de la Santé a exhorté la population à l'échelle nationale à rester vigilante et à aider à contrôler la propagation de la dengue.

L'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée discutent des mesures pour le développement du tourisme et de l'économie créative à la frontière de l’Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG).