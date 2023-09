Un officier du poste de gardes-frontières de Song Doc, dans la province de Ca Mau, vérifie les documents d'un armateur. Photo: VNA Un officier du poste de gardes-frontières de Song Doc, dans la province de Ca Mau, vérifie les documents d'un armateur. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les gardes-frontières de la province de Ca Mau, delta du Mékong, ont pris diverses mesures, s'associant aux efforts concertés du pays pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).Depuis le début de l’année, la force a renforcé les inspections et les contrôles des navires de pêche entrant et sortant des ports maritimes, pour assurer que 100% des navires passent par le poste de contrôle des gardes-frontières conformément à la réglementation. Des patrouilles en mer et dans les eaux dépourvues de postes de contrôle des gardes-frontières ont été menées régulièrement.La force est déterminée à empêcher les navires de pêche d'opérer sans autorisation et procédures appropriés, ou sans dispositifs de suivi conformément à la réglementation.Actuellement, tous les armateurs et capitaines de navires de la province ont signé des engagements à ne pas violer les eaux étrangères et à ne pas se livrer à la pêche illégale. Tous les bateaux de pêche ont installé des systèmes de surveillance comme l'exige la réglementation.Selon le lieutenant-colonel Phung Duc Hung, commandant du commandement des gardes-frontières de Ca Mau, l'unité se consacre à la lutte contre la pêche INN et la considère comme une tâche importante. C’est pourquoi des mesures globales et cohérentes ont été lancées pour que le carton jaune de la Commission européenne soit rapidement supprimé.Ca Mau a un littoral de 254 km, bordant la mer sur trois côtés, avec une superficie maritime d'environ 80.000 km². La province partage des frontières maritimes avec la Thaïlande et la Malaisie. Parmi les plus de 4.000 navires de pêche locaux engagés dans l'exploitation des produits de la mer, plus de 1.500 opèrent au large. -VNA