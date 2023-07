Tây Ninh (VNA) - Le Département de protection des forêts (DPF) de la province de Tây Ninh a récemment réceptionné de nombreux animaux sauvages sur la liste des espèces rares, précieuses et menacées.

Des pangolin javanais. Photo: VNA



Nguyen Thanh Vinh, capitaine de l’équipe mobile des gardes forestiers et du Bureau de prévention et de lutte contre les incendies de forêt du DPF, a rapporté que son entité a reçu la veille un python réticulé pesant 50 kilogrammes et mesurant environ trois mètres de long.L’animal, découvert chez un habitant de la commune de Trang Bang, figure sur la liste des espèces menacées, précieuses et rares (groupe IIB), a-t-il fait savoir.En outre, les gardes forestiers viennent de découvrir un cas de transport illégal d’un cobra royal et l’incident a fait l’objet de poursuites, a-t-il poursuivi.