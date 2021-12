Le général de brigade Le Quang Dao, commandant des Garde-côtes du Vietnam (milieu), s'exprime lors de la réunion. Photo : qdnd.vn



Hanoï (VNA) – La 17e réunion des chefs des agences de garde-côtes asiatiques (HACGAM-17) a eu lieu par visioconférence le 8 décembre, sous la présidence du général de brigade Le Quang Dao, commandant des Garde-côtes du Vietnam.



C’était la première fois qu'une réunion HACGAM (Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting) a été organisée en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a permis de discuter des mesures propres à développer la coopération entre les garde-côtes en Asie.



Selon le général Le Quang Dao, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les pays pour assurer la sécurité et la sûreté en mer, faire face aux menaces de sécurité non traditionnelles et aux défis maritimes émergents. Il a affirmé que les garde-côtes vietnamiens sont toujours prêts à participer aux secteurs de coopération dans la région pour assurer la sécurité et la sûreté en mer, pour le maintien de la paix, de la stabilité et le développement de la région.



Les délégués ont écouté des rapports sur les activités de coopération en 2021 et les orientations pour l’année prochaine. Ils ont approuvé l'adhésion à la HACGAM des garde-côtes français...



Les participants ont adopté une déclaration commune réaffirmant l'engagement à poursuivre les efforts, le dévouement et à renforcer davantage la coopération entre les organismes chargés de l'application des lois en mer en Asie pour atteindre l'objectif commun de la HACGAM "Pour des mers sûres et sécurisées et un environnement propre".-VNA